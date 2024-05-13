سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بحضور مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المراة
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الأحد الاستاذ احمد ادم بخيت وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بحضور الاستاذة سليمة اسحاق الخليفة مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المراة.
مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المراة اشادت باهتمام وتجاوب وزير الداخلية وموافقته الفورية بتخصيص مكاتب خاصة بالمراة داخل وحدات حماية الاسرة والطفل بالولايات وخلق شراكة بين الوزارتين وذلك لخصوصية قضايا العنف ضد المراة باعتبار ان وحدات حماية الاسرة والطفل هي الاقرب للمساعدة وتقديم الدعم لهن وضمانا لوصول النساء للعدالة والابلاغ عند حدوث الاعتداء في مناطق النزوح او النزاع ، مشيرة الي ان احدي اليات الدولة تتمثل في احساس النساء بالامان من خلال وجود نساء شرطيات للتعامل مع قضايا المراة عقب الاعتداء لكسر الخوف وضرورة الوصول للقانون .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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