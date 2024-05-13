مشاد: إدانة القصف العشوائي لمليشيا الدعم السريع لأحياء بالفاشر





أدان مرصد حقوق الإنسان التابع لمنظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بشدة القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة الذي نفذته مليشيات الدعم السريع المتمردة على المناطق السكنية في مدينة ألفاشر يوم الجمعة الماضي. واعتبر “مشاد” أن ما قامت به المليشيا يُعتبر جريمة حرب بكل معاييرها، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية والوطنية من عدم الهجوم على مدينة الفاشر، التي تُعتبر مأوىًا لمئات الآلاف من النازحين القدامى والجدد، ومقرًا للمدنيين الباحثين عن الحماية والموارد الأساسية. وأشار المرصد إلى أن الهجوم خلَّف أكثر من 10 قتلى وأكثر من 170 جريحًا، بينهم 4 أطفال و90 امرأة.

وحذر المرصد من تكرار الهجمات على مدينة الفاشر، محذرًا من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمزيد من الموجات الجديدة للنزوح بين السكان والنازحين.

كما ناشد المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المليشيا الإرهابية من استهداف المدنيين والنازحين، مؤكدًا على ضرورة حماية هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا مأواهم بسبب التهجير القسري.

سونا