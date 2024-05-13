وزير الخارجية المكلف يتلقى برقية تهنئة من نظيره الجزائري





تلقى السيد السفير حسين عوض علي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية السودانية، رسالة تهنئة من نظيره الجزائري، السيد أحمد عطاف، بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية المكلف.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن جاهزيته للتعاون مع الوزير المكلف من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين. كما أكد على أهمية تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات، والعمل المشترك لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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