برئاسة المصباح.. وفد كتيبة البراء بن مالك يصل إلى ولاية القضارف

استقبل السيد صديق خالد دفع الله، مندوب والي القضارف، وفدًا من كتيبة البراء بن مالك في مبنى حكومة الولاية صباح الأحد، برئاسة قائد الكتيبة المصباح طلحة إبراهيم، وبحضور المدير العام لوزارة التربية والتوجيه السيد عبدالوهاب إبراهيم عوض.

وتأتي زيارة الوفد إلى القضارف لتقديم الدعم لأفراد الكتيبة الذين يشاركون القوات المسلحة في محافظة الفاو، حيث يواجهون التمرد ويشاركون في الصفوف الأمامية ضد القوات المتمردة.

رحب ممثل الوالي بالوفد المكرم وأشاد بمجهودات أفراد الكتيبة في حماية البلاد، معربًا عن تقديره لتضحياتهم وجهودهم المبذولة جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها في جميع المجالات القتالية.