مليشيا الدعم السريع تجتاح قرية البابنوسة شرق مدني وتقتل وتصيب 8 أشخاص





قالت لجان مقاومة مدني في بيان اليوم الاثنين، إن مليشيا الدعم السريع اجتاحت قرية البابنوسة شرق مدني وقامت بعمليات نهب واسعة وقتلت 3 أشخاص وأصابت 5 آخرين، كما هجرت سكان القرية.

وتابع البيان: “مليشيا الدعم السريع تواصل في ارتكاب جرائم الحرب والتهجير القسري وحملاتها الانتقامية ضد المدنيين في قرى ولاية الجزيرة، ونهب وسرقة السيارات وممتلكات المواطنين، وتهجيرهم قسرياً خارج القرى”.

صحيفة السوداني