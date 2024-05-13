سياسية
مليشيا الدعم السريع تجتاح قرية البابنوسة شرق مدني وتقتل وتصيب 8 أشخاص
قالت لجان مقاومة مدني في بيان اليوم الاثنين، إن مليشيا الدعم السريع اجتاحت قرية البابنوسة شرق مدني وقامت بعمليات نهب واسعة وقتلت 3 أشخاص وأصابت 5 آخرين، كما هجرت سكان القرية.
وتابع البيان: “مليشيا الدعم السريع تواصل في ارتكاب جرائم الحرب والتهجير القسري وحملاتها الانتقامية ضد المدنيين في قرى ولاية الجزيرة، ونهب وسرقة السيارات وممتلكات المواطنين، وتهجيرهم قسرياً خارج القرى”.
صحيفة السوداني
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