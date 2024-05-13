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إنطلاق دورة أعمال الشئون القانونية التي تنظمها الإدارة العامة لتدريب الضباط بقاعة دار الشرطة عطبرة
في إطار برامجها لمواصلة العملية التدريبية بهدف رفع كفاءة ومقدرات الكادر الشرطي دشنت الإدارة العامة لتدريب الضباط دورة أعمال الشئون القانونية “المحاكم ومجالس التحقيق” بقاعة دار الشرطة عطبرة صباح الاثنين.
وتستهدف الدورة التي ستستمر حتى السادس عشر من مايو ٣٠ دارساً من مختلف الرتب لفئة الضباط
وجرت فعاليات إنطلاقة الدورة بحضور العميد شرطة د/ معاوية محمد أحمد مدير دائرة الشئون العامة بالإدارة العامة للشئون القانونية والعقيد شرطة / متوكل محمد أحمد ممثلا لمدير شرطة ولاية نهرالنيل والعقيد شرطة د/ دفع الله يوسف رئيس المحكمة الثابتة والمقدم شرطة / ميساء كامل مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط المكلف.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لتدريب الضباط أجازت خطتها التدريبية للعام ٢٠٢٤ إستوعبت فيها المتغيرات والمستجدات التي تشهدها البلاد ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتأتي هذه الدورة إنفاذاً لبرامج الخطة التدريبية المجازة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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