إنطلاق دورة أعمال الشئون القانونية التي تنظمها الإدارة العامة لتدريب الضباط بقاعة دار الشرطة عطبرة

وتستهدف الدورة التي ستستمر حتى السادس عشر من مايو ٣٠ دارساً من مختلف الرتب لفئة الضباط

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لتدريب الضباط أجازت خطتها التدريبية للعام ٢٠٢٤ إستوعبت فيها المتغيرات والمستجدات التي تشهدها البلاد ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتأتي هذه الدورة إنفاذاً لبرامج الخطة التدريبية المجازة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان