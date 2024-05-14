علاج احتباس الغازات في البطن من دون دواء





تعاني العديد من الأشخاص من مشكلة احتباس الغازات في البطن وانتفاخها، وهو اضطراب صحي يمكن معالجته في المنزل دون الحاجة إلى استخدام الأدوية.

وفي موقع “المكتبة الوطنية للطب” في الولايات المتحدة الأمريكية، تم توضيح العوامل المؤثرة التي تسهم في احتباس الغازات، وتشمل ما يلي:

– ابتلاع الهواء

– الإمساك

– ارتجاع المريء

– متلازمة القولون العصبي

– عدم تحمل اللاكتوز ومشاكل في هضم الأطعمة الأخرى

– الإفراط في تناول الطعام

– زيادة الوزن

– نمو البكتيريا بشكل مفرط في الأمعاء الدقيقة

– استخدام الأدوية المعالجة لمرض السكري

-الإصابة بأمراض مثل أورام البطن، وسرطان المبيض، ومشاكل في عدم إنتاج البنكرياس لأنزيمات كافية وأمراض الاضطرابات الهضمية، ومتلازمة الإغراق.

ولكن يبقى احتباس الغازات في البطن حالة صحية يمكن معالجتها من دون دواء من خلال اتباع حيل منزلية تساعد على التخلص من الغازات، خصوصاً تلك الناتجة عن مشاكل صحية طفيفة أو أمراض غير مزمنة.

ووفقاً لموقع “المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا، فإنه يمكن اتباع الأساليب التالية كعلاج منزلي من دون دواء:

-نوعية الطعام: يُنصح بتجنب العلكة، والمشروبات الغازية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالفركتوز والسوربيتول، وهو من أنواع السكريات الكحولية، والمأكولات التي تنتج الغاز في الأمعاء مثل الكرنب والملفوف، واللفت، والفاصولياء، والعدس. كذلك، يجب عدم

-تناول الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان لاحتوائه على اللاكتوز، وبعض أنواع الكربوهيدرات المسببة لإنتاج الغاز في الأمعاء أيضاً.

-يُنصح بعدم تناول الطعام: بسرعة.

-يُنصح بالتوقف عن التدخين، إذ قد يساعد في معالجة احتباس الغازات.

-وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص في حال كانت الأعراض مؤلمة جداً ولم تنجح أي من هذه الحيل لعلاج احتباس الغازات في البطن من دون دواء.

صحيفة البيان