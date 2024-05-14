المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم تضبط عددا من الفارين من السجون

تمكنت المباحث والتحقيقات الجنائية ولاية الخرطوم من ضبط عدد من الفارين من السجون الذين اخرجتهم المليشا المتمردة كما حققت انجازات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة تمثلت في ضبط شبكة اجرامية تعمل علي تزييف العملة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة.

مدير المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم اللواء حاتم عثمان الشريف اكد رصدهم للمتعاملين في المال المسروق ومايسمي باسواق دقلو كما لديهم رصد ومتابعة لاماكن تخزين المنهوبات والمسروقات ويحذر المواطنين من التعامل مع هولاء المجرمين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان