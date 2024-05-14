جرائم وحوادث

المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم تضبط عددا من الفارين من السجون

2024/05/14
police 09 nln
مباحث السودان

تمكنت المباحث والتحقيقات الجنائية ولاية الخرطوم من ضبط عدد من الفارين من السجون الذين اخرجتهم المليشا المتمردة كما حققت انجازات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة تمثلت في ضبط شبكة اجرامية تعمل علي تزييف العملة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة.
مدير المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم اللواء حاتم عثمان الشريف اكد رصدهم للمتعاملين في المال المسروق ومايسمي باسواق دقلو كما لديهم رصد ومتابعة لاماكن تخزين المنهوبات والمسروقات ويحذر المواطنين من التعامل مع هولاء المجرمين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان

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