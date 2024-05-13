الرئيس المصري السيسي: العبء المالي لـ9 ملايين ضيف في مصر 10 مليارات دولار
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ بلاده تستضيف حوالي 9 ملايين أجنبي. موضحاً أن سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة بالإضافة إلى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين.
وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة: (لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالى علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعنى الرقم ده؟).
وأضاف: “لو نحن بندي متوسط المياه الذي هو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 ملايين يصبح 4.5 مليار متر في السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة جداً”.
صحيفة السوداني
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة