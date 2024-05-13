وصول فريق هندسي من قوات الدفاع المدني لولاية الخرطوم للمساهمة في ازالة مخلفات الحرب

اكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وصول وفد فني من قوات الدفاع المدني للعمل ضمن الفرق الهندسية التي تعمل علي ازالة مخلفات الحرب من المناطق المحررة.

مشيراً ان الدفاع المدني يلعب ادوارا مهمة جداً في فحص صلاحية المباني التي تعرضت لسقوط قذائف وفحص المياه ورفع الجثث بالتنسيق مع الفرق الهندسية من القوات المسلحة.

ويناشد المواطنين بضرورة التأكد من ان الفرق الهندسية قد ازالت مخلفات الحرب قبل الدخول الي منازلهم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان