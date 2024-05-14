مدير شرطة محلية ام بدة لدينا رصد لكل المتعاملين في اسواق دقلو واستلام المال المسروق

في افادة (للمكتب الصحفي للشرطة) قال العميد شرطة ابراهيم صالح مدير شرطة محلية ام بدة بان شرطة المحلية تعمل في الارتكازات المتقدمة في رصد ومتابعة مستلمي المال المسروق والعاملين في اسواق دقلو هذه الاسواق غير الشرعية التي تعمل في بيع ممتلكات المواطنين المنهوبة من منازلهم ومساكنهم ويطمئن المواطنين بان شرطة المحلية قد رتبت صفوفها للعودة ومباشرة مهامها من داخل المحلية نشراً للامن والسلامة والطمانينة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان