مدير تدريب الصف والجنود: تدمير ممنهج للمليشا المتمردة للمواعين التدريبية

كشف اللواء شرطة عبد الله ابكر مدير إدارة تدريب ضباط الصف والجنود عن عمليات تدمير ممنهج اتبعتها القوات المتمردة في تدمير المواعين التدريبية للشرطة بولاية الخرطوم مشيرا الي تنظيم إدارة التدريب لعدد من الدورات التدريبية التخصصية والنوعية في مجالات حرب المدن.

إضافة الي دورات تخصصية أخرى . واوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) الي اعداد إدارته للخطة التدريبية لعام (٢٠٢٤)م وتنفيذ دورة تدريبية لعدد(٣٠)ضابطاً و(١٢٠)من صف الضباط إضافة الي تصميم دورات تخصصية خارجية للإدارات المتخصصة في مجالات تأمين المنشآت في جمهورية مصر العربية ودورات خاصة بالجرائم المستحدثة ودورات خاصة بالشرطة المجتمعية مضيفاً ان الخطة التدريبية التى صممت تستصحب مطلوبات مابعد الحرب.

المكتب الصحفي لشرطة السودان