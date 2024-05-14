رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً الاثنين من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. خلال الاتصال، تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

أعرب أمير دولة قطر عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية وأكد عزم بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.