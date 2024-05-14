نائب رئيس مجلس السيادة يشيد بالعلاقات السودانية الكويتية

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار اير، بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين السودان ودولة الكويت في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الإنسانية.

وأكد سيادته خلال لقائه أمس بمكتبه ببورتسودان، سفير دولة الكويت لدى السودان، السفير فهد الظفيري، على أهمية تعزيز العلاقات وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

تم التطرق في الاجتماع إلى الوضع الإنساني في السودان والولايات التي تعاني أكثر من تداعيات الحرب، وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت، حكومة وشعباً، على دعمها المستمر للشعب السوداني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية عبر جسر جوي منتظم.

وجرى أيضاً مناقشة سبل التعاون والتشاور في المجال السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي من خلال وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات الطبية والدوائية.

من جانبه، أكد السفير فهد الظفيري في تصريح صحفي، عمق العلاقات والروابط بين السودان ودولة الكويت، مشيداً بالتعاون الذي وجده من الأجهزة في السودان.