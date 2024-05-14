سياسية

ماذا قال دكتور جبريل ابراهيم في اجتماع المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في البحرين – شاهد الفيديو

2024/05/14
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم

كلمة الدكتور جبريل إبراهيم وزير والمالية والتخطيط الاقتصادي السوداني في إجتماع المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة و الثلاثين و التي تستضيفها مملكة البحرين.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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