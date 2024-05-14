الخارجية الأمريكية: توم برييلو يزور أوغندا وكينيا ومصر والسعودية

قالت الخارجية الأمريكية بأن توم برييلو سيلتقي الشركاء الإقليميين الرئيسيين لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان.

– الزيارة تهدف أيضاً لتجنب المزيد من الفظائع الجماعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والخطيرة للشعب السوداني ورسم خريطة الطريق نحو الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

– سيجتمع برييلو أيضاً مع مجموعة من المدنيين السودانيين بما في ذلك المجتمع المدني ولجان المقاومة وشبكات الاستجابة المحلية والنساء والشباب والمنظمات الشعبية والأطراف الأخرى للاستماع إلى وجهات نظرهم حول كيفية تعزيز الجهود لإنهاء الصراع.

الجزيرة – السودان