سياسية

أحمد أبو الغيط: الجامعة العربية تقف مع الحكومة الشرعية في السودان

2024/05/14
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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض بالمنامة وقال إن الوضع في السودان يحتاج إلى إشراك كافة المكونات السياسية في حوار شامل سوداني – سوداني لوضع حد لما يدور حالياً بالبلاد.
وقال بأن الجامعة العربية تقف مع الحكومة الشرعية في السودان.
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الجزيرة – السودان

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2024/05/14