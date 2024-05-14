عمرو أديب يناشد النائب العام بعد حادث التجمع: «أوبر ابن مين في مصر؟!»





علق الإعلامي عمرو أديب، على محاولة سائق شركة أوبر للنقل الذكي الاعتداء على سيدة في التجمع.

وقال أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الإثنين: «هو أوبر ابن مين في مصر؟! بتاعة مين الشركة دي؟! مين اللي بيحيمه؟! مين اللي مفروض بيراقب عليه».

وأضاف أديب: «البنت الأولانية ماتت، وربنا ستر مع البنت دي.. من أنتم؟! محدش في البلد اتحرك، مفيش حد بيحاسبهم، اللي بيبع سكر بره البتاع ده بتدخله السجن، الروح الواحدة بالبلد كلهان مين الجهة المسؤولة عن أوبر، أموت وأعرف، وأتحدى حد يطلع يقول من الجهة اللي مسؤولة عنهم».

وتابع: «أوبر مش بتجيب ناس كويسة، ومش بيكشفوا عليهم، الكلام ده لما بيحصل برة الدنيا بتتقلب، أتحدى حد يقولي مين الجهة المسؤولة عن أوبر».

وناشد «أديب» النائب العام باتخاذ موقف تجاه شركة أوبر بسبب الحوادث الأخيرة المتكررة، معلقًا: «أوبر هي المسؤولة».

بيان الداخلية بشأن حادث سيدة أوبر في التجمع

وكانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدي سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال إستقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (كتر)، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار».

وأضافت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وكانت شقيقة المجني عليها نشرت منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إن شقيقتها تعرض للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق أوبر بصحراء التجمع مساء 11 مايو الحالي.

المصري اليوم