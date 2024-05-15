السعودية.. إحالة 17 كيانًا وجمعية خيرية إلى أمن الدولة والنيابة





تم إحالة 17 كيانًا وجمعية خيرية إلى رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفات متعددة، وقد اتُخذت إجراءات مثل الحلول والإنذارات ضد بعض الجمعيات الخيرية التي انتهكت بعض الأنظمة. يؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أهمية التزام الأفراد والمنظمات الخيرية بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع.

من ناحية أخرى، أشار تقرير رسمي للمركز إلى ارتفاع عدد المتطوعين إلى 830 ألف متطوع في مختلف المجالات التطوعية بنهاية عام 2023، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى 4833 منظمة خلال نفس الفترة.

– 13 كيانًا تم إحالته إلى رئاسة أمن الدولة.

– 3 جمعيات تمَّت إحالتها إلى النيابة العامة.

– كيان تجاري تمَّت إحالته إلى النيابة العامة.

– جمعية أهلية واحدة تمَّ حلُّهَا.

– 3 مخالفات تمَّ رصدها لأفراد يقومون بجمع التبرُّعات.

جريدة المدينة