الناطق الرسمي للشرطة يؤكد مباشرة شرطة ولاية الخرطوم عملها من محلية كرري





استأنفت شرطة ولاية الخرطوم عملها من محلية كرري في عدد(8) اقسام جنائية تتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين وهي اقسام شرطة (المهدية ،

والثورة- الثورة جنوب- مدينة النيل- الحتانة- الاسكان72- الفتح 1 – الفتح-2 الجزيرة اسلانج) كما أشار الي ان النيابة والمحاكم باشرتا عملهما من المحلية.

وتناشد شرطة ولاية الخرطوم المواطنين الكرام في محلية ام درمان قبل العودة لمنازلهم بالتاكد من مراجعة الفرق الهندسية للمنطقة وازالة الاجسام الغريبة ومخلفات الحرب وفي حالة وجود اي جسم غريب تهيب الشرطة بالمواطنين الكرام بعدم التعامل معه والتبليغ الفوري لاقرب قوة شرطة.

وتؤكد الشرطة بانها علي اتم الاستعداد لتامين المواطنين والاحياء السكنية.

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