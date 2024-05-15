مدير عام قوات الدفاع المدني : قواتنا تقوم بعمليات تطهير لنواقل الامراض ونقل الجثث بأم درمان

واصل الفريق الهندسي من قوات الدفاع المدني الذي وصل ولاية الخرطوم جهوده في إزالة مخلفات الحرب في المناطق المحررة.

وعلى خلفية ذلك قال (الفريق) شرطة عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني إن قواته وبمشاركة الفريق الهندسي قامت صباح اليوم بعمليات تطهير واسعة لنواقل الأمراض ونقل الرفاة والجثث من تحت الأنقاض وازالة رائحتها بمحلية أم درمان وشارع العرضة والتي تعتبر أكثر المناطق الملوثة بذلك كذلك شملت عملية التعقيم والتطهير محلية أم درمان وقسم شرطة الأوسط ومجمع خدمات الجمهور بالإضافة لإزالة جميع مخلفات الحرب مضيفاً أن محطة مياه بيت المال تعرضت لقصف بواسطة الدانات مما أدى لتلفها وتلوث المياه وهي محطة رئيسية كبري تغذي محلية أم درمان القديمة حيث قامت قوات الدفاع المدني بسحب الطمي والمياه الملوثة بواسطة الطرمبات وفتح المواسير المغلقة ولا زال العمل مستمراً حتي الأن مبيناً بأنه قد تم تجهيز الأتيام الفنية والهندسية وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة التي تمكنها من مباشرة مهامها بمحليات الخرطوم وبحري فور تحريرهما معرباً عن شكره وتقديره للمنظمة الإيطالية للتنمية لجهودها المتواصلة والتنسيق المستمر مع قوات الدفاع المدني.

المكتب الصحفي لشرطة السودان