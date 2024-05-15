مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات يتفقد الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية ومصابي معركة الكرامة بمستشفى الشرطة عطبرة





تفقد اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية في مقرها المؤقت بمدينة عطبرة صباح الثلاثاء.

وكان في إستقباله اللواء شرطة / مدثر حسب الرسول مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية ضباط ومنسوبي الإدارة ووجه مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات بوضع تصور شامل وخطة إسعافية عاجلة لتحقيق عدد من الأهداف التي تصب في مصلحة القوة. مؤكداً دعم رئاسة قوات الشرطة للإدارة العامة للخدمات الإجتماعية لما لها من إرث كبير وتجربة ناجحة في تحسين الوضع المعيشي لمنسوبي قوات الشرطة وتلبية إحتياجاتهم خاصةً في الوضع الحالي عقب ذلك قامت الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية بتكريمه .

وفي ذات السياق تفقد مصابي معركة الكرامة بمستشفي الشرطة عطبرة حيث كان في إستقباله اللواء شرطة / محمد علي الحسن ممثل مساعد المدير العام للخدمات الصحية .

كما أشاد سيادته بمستشفى الشرطة عطبرة والدور الوطني الذي قامت به في إستيعاب وعلاج مصابي معركة الكرامة من كافة القوات النظامية والمواطنين والطفرة التي تشهدها في إضافة أقسام وأجنحة جديدة ومجهزة نتيجة تضافر الجهود وتنسيقها بين رئاسة قوات الشرطة و حكومة ولاية نهرالنيل وشرطة ولاية نهرالنيل وإدارة المستشفى.