البرهان يتلقى اتصالاً هاتفياً من فولكر





تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث تناول الحديث قضايا حقوق الإنسان في السودان.

أكد رئيس المجلس السيادي، خلال هذا الاتصال، التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان، وحرصها على حماية هذه الحقوق، مستندة إلى القيم النبيلة والتراث الغني للشعب السوداني، بالإضافة إلى الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة السودانية تعمل بمهنية واحترافية عالية، وتلتزم بقوانين تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، وتعمل على حماية المدنيين.

أعرب الرئيس السوداني عن استعداد البلاد للتعاون مع المفوضية، ورحب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان.

سونا