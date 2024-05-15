سياسية

الاتحادي النسائي السوداني: نناشد بالتدخل الفوري والجاد من قبل المجتمع الدولي

2024/05/15
علم السودان
السودان

قال الاتحادي النسائي السوداني بأنه يطالب أطراف الحرب بالتحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية تضمن السلام والاستقرار للسودان وشعبه.
– نناشد بالتدخل الفوري والجاد من قبل المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان
– نجدد دعمنا لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار قي السودان وندعو للتحرك السريع لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية وتسهيل عمليات الدعم للمتضررين.
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الجزيرة – السودان

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