شاهد بالفيديو.. “جيش واحد شعب واحد” تظاهرة ليلية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور





أظهر مقطع فيديو متداول تظاهرة ليلية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور دعماً للجيش السوداني.

حيث ظهر في المقطع مجموعة من المواطنين وهم يهتفون “جيش واحد شعب واحد” وسط مرور عدد من الآليات العسكرية.

وقالت كتلة النازحين واللاجئين: نحذر من مغبة تمادي مليشيا الدعم السريع في استهداف النازحين بطريقة انتقائية ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي حال استمرار استهداف قواعدنا في معسكراتهم.

الجزيرة – السودان