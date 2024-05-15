بعد موجة ارتفاعات قياسية.. أسعار الكاكاو تتراجع





شهدت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة نيويورك أكبر انخفاض في الأسعار منذ أكثر من 60 عامًا يوم الاثنين، بعد ارتفاعات قياسية خلال مطلع عام 2024، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

انخفضت عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك بنسبة تصل إلى 19٪ إلى 7166 دولارًا للطن يوم الاثنين، مقارنة بمستوى 8891 دولارًا في نهاية تداولات يوم الجمعة.

منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل، ارتفعت عقود الكاكاو الآجلة بنسبة 173٪، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11461 دولارًا للطن في 19 أبريل.

ووفقًا لـ “بلومبيرغ”، فإن توقعات هطول الأمطار الوفيرة في المناطق المنتجة للكاكاو قد زادت مؤخرًا، مما يؤدي إلى توقعات بزيادة الإنتاج، بينما قد يؤدي تراجع الطلب إلى تقلبات أكبر في الأسعار.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة “ماكسار تكنولوجيز”، دونالد كيني، في رسالة بالبريد الإلكتروني للوكالة، إن الأمطار “من شأنها أن تحسن الظروف قليلا في غانا، ثاني أكبر منتج (للكاكاو) في العالم، وإندونيسيا”.

وأضاف كيني أن “ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، ستستفيد أيضا من الطقس الرطب، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأمطار لإنهاء الجفاف الذي يضغط على المحاصيل تماما”.

بدوره، قال كبير محللي السلع الأساسية في شركة “ArrowStream”، جون غودوين، إن “أصغر التحديثات للتنبؤات الجوية في غرب أفريقيا أو أي علامات عن تراجع الطلب ستتسبب في هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار”.

وخلال الفترة الماضية، أثرت الرطوبة المنخفضة في غرب أفريقيا على المعروض في سوق الكاكاو التي تعاني بالفعل من شيخوخة الأشجار والأمراض، بحسب “بلومبيرغ”، حيث شهدت الأسعار انتعاشا بنسبة 9 بالمئة الأسبوع الماضي، مع توقعات بمواصلة الارتفاعات إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.

ومع ذلك، يتوقع البعض وفق الوكالة، أن السعر القياسي الذي وصل إليه طن الكاكاو في منتصف أبريل الماضي عند 11461 دولارا يمثل ذروة الارتفاعات التاريخية للأسعار.

الحرة