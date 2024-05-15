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الخرطوم: كل من يخالف هذا الأمر بالسجن بما لا يتجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه!!

2024/05/15
ولاية الخرطوم

أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة أمر طوارئ نص على:
– حظر نشر كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو
– حظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامي ونشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة ونشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررا بالأمن القومي والاقتصاد.
– حظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية
– حظر نقل الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك
– حظر عمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين و الرأي العام ونشر أي مواد تتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف.
– حظر نشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الاجتماعي وبث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية
– يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالسجن بما لا يتجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه ومصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة.
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الجزيرة – السودان

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