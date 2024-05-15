نجاة حجاج دارفور إثر إطلاق الدعم السريع ل(دانة)





نجا مجموعة من حجاج ولاية شمال دارفور والشيوخ المدربين الذين انخرطوا في ورشة تدريبية بمسجد الفاشر العتيق نجوا اليوم “الثلاثاء” من موت محقق بعد سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على المسجد ضمن سلسلة أستهدافها المتعمد للمدنيين في الأحياء السكنية والأعيان المدنية في حربها ضد سكان المدينة الذي بداته منذ خمسة أيام. وقد أدى سقوط القذيفة إلى وقوع إصابات متفاوتة وسط الحجاج والمصليين بجانب وقوع أضرار في بنية المسجد. وفي الصعيد ذاته قال مصدر طبي بمستشفى الفاشر جنوب أن المستشفى قد استقبل اليوم عدد (٥) حالة وفاة وأكثر من (٩٠) إصابة مختلفة ناتجة عن القصف العشوائي وعمليات القنص التي نفذتها اليوم عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين ضمن حربها التي بدأتها منذ خمسة أيام على المدينة وبذلك ترتفع اعداد الشهداء إلى (٣٢) شهيدا وعدد الجرحى إلى (٢٤٠) جريحا خلال الأيام الخمسة الماضية.

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