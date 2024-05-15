شاهد بالفيديو.. تعقيم مباني محلية أم درمان والمحكمة ومستشفى أم درمان ومستشفى الدايات





بالتنسيق بين شرطة الدفاع المدني وحكومة ولاية الخرطوم والمنطقة العسكرية بأمدرمان بدأت عمليات تعقيم مباني محلية أم درمان والمحكمة ومستشفى أم درمان ومستشفى الدايات وعددا من المباني بشارع العرضة.

وذلك تهيئة وتعزيزا لعودة المواطنين التي بدأت بتوفير الأمن والأمان عقب طرد المليشيا الخاصة بأسرة دقلو أخوان.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”