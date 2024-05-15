وزير الصحة في إقليم دارفور: حصار الفاشر من “الدعم السريع” جريمة بكل المقاييس





قال وزير الصحة في إقليم دارفور بأن حصار الفاشر من “الدعم السريع” جريمة بكل المقاييس.

وأضاف بأن الدعم السريع” قطعت جميع خطوط وطرق الإمداد عن الفاشر وتسببت في شح المياه والغذاء والدواء والوقود.

– المسؤولون عن الهجوم على الفاشر سيواجهون “عواقب فورية ومباشرة” – على قوات الدعم السريع إنهاء حصار الفاشر وعلى الجيش السوداني حماية البنية التحتية – أحث الأطراف المسلحة في السودان على وقف التصعيد وحماية المدنيين بأي ثمن. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد:

الشرق للأخبار