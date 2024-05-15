سياسية
وزير الصحة في إقليم دارفور: حصار الفاشر من “الدعم السريع” جريمة بكل المقاييس
قال وزير الصحة في إقليم دارفور بأن حصار الفاشر من “الدعم السريع” جريمة بكل المقاييس.
وأضاف بأن الدعم السريع” قطعت جميع خطوط وطرق الإمداد عن الفاشر وتسببت في شح المياه والغذاء والدواء والوقود.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد:
– المسؤولون عن الهجوم على الفاشر سيواجهون “عواقب فورية ومباشرة”
– على قوات الدعم السريع إنهاء حصار الفاشر وعلى الجيش السوداني حماية البنية التحتية
– أحث الأطراف المسلحة في السودان على وقف التصعيد وحماية المدنيين بأي ثمن.
الشرق للأخبار
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