سياسية

الهادي إدريس التقى في كمبالا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو

2024/05/15
الهادي ادريس

قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد بأن رئيس الجبهة الهادي إدريس التقى في كمبالا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
– اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، لا سيما الأوضاع المتأزمة في مدينة الفاشر وكيفية احتوائها
– إدريس قدم مقترح هدنة لمدة 3 أيام تفتح فيها ممرات آمنه لخروج المدنيين من مناطق الاشتباك إلى مناطق محمية خارج مدينة الفاشر.
– المبعوث الأميركي أكد أن الوساطة في منبر جدة عازمة على تيسير جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى وقف كامل للعدائيات يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة.
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الشرق للأخبار

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