سياسية
الهادي إدريس التقى في كمبالا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو
قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد بأن رئيس الجبهة الهادي إدريس التقى في كمبالا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
– اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، لا سيما الأوضاع المتأزمة في مدينة الفاشر وكيفية احتوائها
– إدريس قدم مقترح هدنة لمدة 3 أيام تفتح فيها ممرات آمنه لخروج المدنيين من مناطق الاشتباك إلى مناطق محمية خارج مدينة الفاشر.
– المبعوث الأميركي أكد أن الوساطة في منبر جدة عازمة على تيسير جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى وقف كامل للعدائيات يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة.
الشرق للأخبار
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