



قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد بأن رئيس الجبهة الهادي إدريس التقى في كمبالا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.

– اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، لا سيما الأوضاع المتأزمة في مدينة الفاشر وكيفية احتوائها

– إدريس قدم مقترح هدنة لمدة 3 أيام تفتح فيها ممرات آمنه لخروج المدنيين من مناطق الاشتباك إلى مناطق محمية خارج مدينة الفاشر.