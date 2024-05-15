مفضل يقدم بيان السودان أمام اجتماعات الدورة(33)للجنةمنع الجريمةوالعدالةالجنائية





قدم السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا بيان السودان أمام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا بفيينا.

واستعرض السيد السفير التداعيات الكبيرة لتمرد مليشيا الدعم السريع على جهود الدولة الرامية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد وتهريب الأسلحة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأشار للظروف الاستثنائية التي تعمل فيها مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة هذه الجرائم داعيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة البلاد في بناء قدراتها الوطنية وإعادة تعمير ما خربه التمرد في هذه المؤسسات وتقديم المساعدات التقنية ونقل التكنلوجيا. كما نادي بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لاسترداد الموجودات والمنهوبات وقطع التراث الثقافي وبناء شراكات فعالة لمرحلة السلام. وأوضح السيد السفير أن التحديات المتنامية التي تواجه البشرية بسبب أزمات الطاقة والغذاء والتمويل والمناخ والنزاعات والاستقطاب الجيو استراتيجي تحتم تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمحاربة الجريمة المنظمة وتحقيق العدالة الجنائية والعمل لتمكين الدول النامية من التصدي للمخاطر التي يفرزها التقدم التكنلوجي والذكاء الاصطناعي في مجال محاربة الجريمة حتى تتمكن من تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية. الجدير بالذكر أن الموضوع الرئيس للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هذا العام هو تعزيز التعاون الدولي والمساعدات التقنية لمنع ومجابهة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والجرائم الأخرى وستتواصل أعمال الدورة حتى ١٧ مايو ٢٠٢٤ الجاري .

سونا