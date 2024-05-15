شاهد.. الفنانة ندى القلعة تغني لقائد الجيش: (البرهان مرق ضاير المحاصة دا البدو الرئاسة عاد القومة ليه)





واصلت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” دعمها للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فرغت سيدة الغناء السوداني من انتاج أغنية جديدة أضافتها لالبومها (الجيش).

وتغنت المطربة الشهيرة في أغنيتها الجديدة التي حملت اسم “قائد الجيش” لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتقول القلعة في أغنيتها الجديدة التي رصدها محرر موقع النيلين وهي تمجد قائد الجيش: (البرهان مرق ضاير المحاصة دا البدو الرئاسة عاد القومة ليه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين