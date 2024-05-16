والي ولاية الجزيرة المكلف يدشن خدمة الادارة المرورية بمحلية المناقل

من جانبه إستعرض العميد شرطة د.خالد محمد نور مدير شرطة الولاية المكلف الخطط التي تعمل بها إداراته لإستئناف العمل بإدارة المرور بالإضافة لإدارتي السجل المدني و الجوازات ، مشيراً الي إكتمال كافة الإجراءات الإدارية و الفنية إيذاناً بمباشرة العمل بمدينة المناقل ، مشيراً إلى دور الغرفة الصناعية التي اسهمت في تذليل بعض العقبات كما اشار لدعم الوالي بوحدة الطاقة الشمسية لإدارة السجل المدني.