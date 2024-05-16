سياسية
والي ولاية الجزيرة المكلف يدشن خدمة الادارة المرورية بمحلية المناقل
بحضور اللواء ركن عوض الكريم على سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة واللواء امن ابوعبيدة ميرغنى هيئة العمليات وأعضاء حكومة الولاية والمقاومة الشعبية الولاية ولجنة أمن المحلية و القيادات الشرطية والأمنية دشن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف الاربعاء خدمة النافذة المرورية بالمناقل العاصمة الإدارية لولاية الجزيرة توطئةً لإستخراج الرخص وترخيص المركبات وإضافة نافذة للولايات المتأثرة بالحرب.
من جانبه إستعرض العميد شرطة د.خالد محمد نور مدير شرطة الولاية المكلف الخطط التي تعمل بها إداراته لإستئناف العمل بإدارة المرور بالإضافة لإدارتي السجل المدني و الجوازات ، مشيراً الي إكتمال كافة الإجراءات الإدارية و الفنية إيذاناً بمباشرة العمل بمدينة المناقل ، مشيراً إلى دور الغرفة الصناعية التي اسهمت في تذليل بعض العقبات كما اشار لدعم الوالي بوحدة الطاقة الشمسية لإدارة السجل المدني.
فيما ثمن والي الولاية المكلف الجهود التي يبذلها منسوبو الشرطة عبر نوافذ تقديم الخدمات لتوفير الوقت والجهد للمواطن ،مشيرا إلى أهمية ضبط الوجود الأجنبي وتقنينه في الولاية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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