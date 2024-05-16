الطوف الأمني المشترك.. فكيك الأسواق غير المشروعة ما يسمى بأسواق (دقلو)

شهد اللواء شرطة حقوقي دفع الله طه مدير شرطة محلية كرري انطلاقة الطوف الأمني المشترك يوم أمس الأول الذي جدد للقوات مهام الطوف في فرض هيبة الدولة وتأمين الأسواق والممتلكات والحد من الظواهر السالبة و مكافحة الجريمة .

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة خاطب قوة الطوف، مشيداً بإنجازات الطوف في الفترة السابقة والإنجازات التي حققها في تفكيك الأسواق غير المشروعة ما يسمى بأسواق (دقلو)، مثمناً دور جميع الوحدات المشاركة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الطوف يضم القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة الذي حقق العديد من الانجازات تمثلت في ضبط المركبات والدراجات النارية المخالفة للقانون والقبض علي عدد من المتهمين والمتفلتين مما ساعد في اتساع الرقعة الأمنية.بالمحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان