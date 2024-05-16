وزير الداخلية المكلف يلتقي العضو المنتدب لشركة سكر كنانة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء بحث توفيق اوضاع العمالة الخارجية الخاصة باعمال صيانة المصنع ، خاصة وان المصنع حقق انتاجية عالية في ظل توقف عدد من المصانع الاخري بسبب حرب المليشيا المتمردة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان