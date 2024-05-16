سياسية

وزير الداخلية المكلف يلتقي العضو المنتدب لشركة سكر كنانة

2024/05/16
الداخلية

التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير المكلف بمكتبه الاربعاء وفد شركة سكر كنانة برئاسة الدكتور محمد العطية نائب العضو المنتدب لشركة سكر كنانة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء بحث توفيق اوضاع العمالة الخارجية الخاصة باعمال صيانة المصنع ، خاصة وان المصنع حقق انتاجية عالية في ظل توقف عدد من المصانع الاخري بسبب حرب المليشيا المتمردة .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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