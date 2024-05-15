والي الخرطوم: معسكرات المقاومة الشعبية دفعت بأعداد كبيرة من المستنفرين

وحيا والي الخرطوم كرري الصمود والبطولة ومواطنيها الذين صبروا على القصف العشوائي الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء والعاملين مبشراً الشعب السوداني بنصر قريب على المليشيامؤكدا ان القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور و سنحتفل قريبا بطرد التمرد والقضاء عليه لافتا الى العمل المشترك بين منطقتي وادي سيدنا وأمدرمان العسكرية في تطهير أحياء أمدرمان القديمة من المليشيا التي قتلت وأغتصبت ونهبت وشردت المواطن.