سياسية
والي الخرطوم: معسكرات المقاومة الشعبية دفعت بأعداد كبيرة من المستنفرين
وحيا والي الخرطوم كرري الصمود والبطولة ومواطنيها الذين صبروا على القصف العشوائي الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء والعاملين مبشراً الشعب السوداني بنصر قريب على المليشيامؤكدا ان القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور و سنحتفل قريبا بطرد التمرد والقضاء عليه لافتا الى العمل المشترك بين منطقتي وادي سيدنا وأمدرمان العسكرية في تطهير أحياء أمدرمان القديمة من المليشيا التي قتلت وأغتصبت ونهبت وشردت المواطن.
من جانبه قال اللواء ركن أبوطالب محمد عيسى ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية إن القوات المسلحة تعمل وتتقدم في كافة الجبهات وبشر بإخبار سارة خلال الأيام القادمة وقال الان العدو في اوهن حالاته وقادرون على تدميره وإزالته من ولاية الخرطوم وبقية الولايات الاخري.
فيما اشارت ممثلة أم الشهيد مجدي عبدالباقي الذي سمى المعسكر باسمه اشارت بأنهم فقدوا رجالا شجعان خرجوا من أجل النصر وعزة البلاد وقالت ستظل ذكرى الشهيد وكلماته بين أخوته وأهله.
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