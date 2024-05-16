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شاهد بالفيديو.. مناوي: صمدت الفاشر “بميارمها” سنة في وسط زخات الرصاص والدعم يريد إعلان دولته منها

2024/05/16
mnawi sudan
مني أركو مناوي

قال حاكم إقليم دارفور منو أركو مناوي بأن الفاشر صمدت “بميارمها” سنة في وسط زخات الرصاص، وبأن قوات الدعم السريع تحاول السيطرة على الفاشر لإعلان دولتهم منها.
وقال مساعد رئيس حركة تحرير السودان – بقيادة أركو مناوي نور الدائم طه للجزيرة:
– النضال الذي يقوم به المدنيون والقوات المسلحة والقوات المشتركة في الفاشر يأتي في مواجهة مشروع ميليشيا الدعم السريع لنهب الدولة وتغيير هويتها.
– تنسيقية ” تقدم” توفر الغطاء السياسي لمليشيا الدعم السريع مما يؤثر على المواطن السوداني واستقراره
– نؤكد أن هذه المعركة العظيمة من أجل الحفاظ على السودان وهويته وإنسانه وهي قديمة ومتجددة وستظل الفاشر صامدة.
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الجزيرة – السودان

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2024/05/16