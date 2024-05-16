مبارك الفاضل: عبدالرحيم دقلو اتفق مع المقاتلين مقابل المال والذهب والنساء!





قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بأن اتصالاتنا بأهالي ما تبقى من قيادات الميليشيا تؤكد أنهم على استعداد في التوصل إلى اتفاق مع الجيش يضمن سلامتهم.

وقال بأن عبدالرحيم دقلو أبلغ جهة دولية بأنه فقد السيطرة على معظم مقاتليه لأن اتفاقه معهم أن يقاتلوا مقابل الغنائم من مال وذهب ونساء.

الجزيرة – السودان