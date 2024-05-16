بعد حريق.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة إلى السعودية





هبطت طائرة ركاب في مدينة ماكاسار بجنوب إندونيسيا بشكل اضطراري يوم الأربعاء، نقلت على متنها 468 شخصًا، بسبب حريق في المحرك. كانت الطائرة متجهة من إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا للبيان الصادر عن شركة “غارودا إندونيسيا”، الشركة المشغلة.

أفادت الشركة أن رحلة غارودا-1105، التي كانت متجهة إلى المدينة المنورة، عادت إلى المطار في ماكاسار بعد الإقلاع، حيث تم اكتشاف شرارة في أحد المحركات، وذلك دون أي إصابات للركاب.

وفي بيانه، أشار المدير العام للشركة، عرفان سيتيابوترا، إلى أن القبطان اتخذ القرار بالعودة إلى المطار مباشرة بعد الإقلاع، بعد اكتشاف مشكلة في أحد المحركات. وأكد أن على متن الطائرة كانوا 450 راكبًا و18 من أفراد الطاقم، بمن فيهم حجاج.

تم توفير إقامة مؤقتة لجميع الركاب في انتظار رحلة أخرى إلى السعودية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحتها، اشتعال النيران في محرك الطائرة أثناء الإقلاع.

وقال عرفان إنه تم وقف استعمال الطائرة لإجراء تحقيقات تتعلق بالسلامة.

ويعتمد الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على النقل الجوي لإجراء رحلات بين آلاف الجزر التابعة له، لكنه شهد حوادث طيران قاتلة في السنوات الأخيرة.

وفي مارس، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أنها فتحت تحقيقا بشأن شركة الطيران المحلية “باتيك إير” بعدما نام اثنان من طياريها أثناء رحلة.

فرانس برس