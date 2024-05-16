تنويه هام من السفارة السودانية في القاهرة اليوم للمقيمين بمصر





أصدرت سفارة السودان في القاهرة تنبيهًا لمواطنيها الذين تقدموا، من الدفعة الثامنة، للحصول على الجوازات الجديدة لاستلامها.

أعلنت أن المجموعة (ج) سيتم تسليمها اليوم الخميس 16 مايو، من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً في بيت السودان، 15 حارة الكرماني، شارع المبدتيان، السيدة زينب، القاهرة.

وأوضحت أن الجواز يُسلَّم لصاحب المعاملة أو من يمثله بعد تقديم إيصال الاستلام أو أصل مستند صاحب الجواز، وذلك فقط للأسماء المذكورة في القائمة المرفقة، الدفعة 8 القائمة (ج) في الرابط أدناه.