الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث





أصدرت وزارة الخارجية تصريحا صحفيا نفت فيه التصريحات المنسوبة للمبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو بان حكومة السودان رفضت منحه تأشيرة دخول للبلاد وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- تود وزارة الخارجية ان توضح عدم صحة ما جاء في التصريحات المنسوبة للمبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو بان حكومة السودان رفضت منحه تأشيرة دخول للبلاد. لم تتلق سفارة السودان في واشنطن أو في اي عاصمة أخرى طلبا من السيد بيريلو لمنحه تأشيرة الدخول. وقد راجعت سفارة السودان في واشنطن وزارة الخارجية الأميركية حول هذه التصريحات المفترضة وقد أكدت الأخيرة أن المبعوث الخاص لم يصرح بذلك.

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