بتشريف مدير شرطة ولاية نهرالنيل .. الإدارة العامة لتدريب الضباط تختتم بنجاح فعاليات دورة أعمال الشئون القانونية





إختتمت الإدارة العامة لتدريب الضباط دورة أعمال الشئون القانونية “المحاكم – مجالس التحقيق” بقاعة دار الشرطة عطبرة

وشرف اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل اليوم الختامي للدورة وقدم الشهادات للدارسين مشيداً بنجاح الدورة وتحقيقها للهدف المنشود منها في رفع كفاءة الكادر الشرطي وزيادة حصيلته المعرفية وثقافته القانونية.

وأكد مدير شرطة ولاية نهرالنيل في كلمته إيلاء الأهمية القصوى للعملية التدريبية في هذه المرحلة إستعداداً لما يليها من مهام ومسئوليات مجدداً في الوقت نفسه تبني شرطة ولاية نهرالنيل لأي أنشطة تدريبية في مختلف المجالات

العميد شرطة حقوقي د / معاوية محمد أحمد مدير دائرة الشئون العامة بالإدارة العامة للشئون القانونية وكبير المحاضرين بالدورة التدريبية قدم شكره لمدير شرطة ولاية نهرالنيل على رعايته الكريمة لهذه الدورة وتحدث عن أهمية المعرفة القانونية لضابط الشرطة بإعتبار أن القانون والإلمام به وبتطبيقاته هو ما يميز المؤسسة الشرطية.

في ذات السياق كانت كلمة ممثل الدارسين المقدم شرطة / إبراهيم محمد عبدالنور الذي أثنى على المحاضرين وسهولة إيصالهم للمعلومة وجعلهم من الدورة التدريبية منتدى علمي للنقاش وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات

وفي ختام الإحتفال قامت الإدارة العامة لتدريب الضباط بتقديم شهادات الشكر والعرفان لمدير شرطة ولاية نهرالنيل اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد وللعميد شرطة حقوقي د / معاوية محمد أحمد وللعقيد شرطة / الزين حسن أحمد مدير إدارة التوجيه والخدمات بشرطة ولاية نهرالنيل وللعقيد شرطة حقوقي د/ دفع الله حسن رئيس المحكمة الثابتة والنقيب شرطة حقوقي / صابر صلاح.