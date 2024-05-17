سياسية
إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة
مواصلة لجهودها المبذولة لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة بمحلية عطبرة تم اليوم تدشين وضع علامات إرشادية و تحذيرية و منعية بهدف تنظيم حركة المرور بسوق عطبرة بحضور العميد شرطة الطيب محمد علي أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة و العقيد شرطة الطاهر إسماعيل الطاهر مدير الشؤون العامة بإدارة مرور ولاية نهر النيل و المقدم شرطة عادل الريح مدير شرطة مرور محلية عطبرة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه تم وضع عدد (١٦) علامة مرورية من أصل عدد (٣٢) علامة بالشوارع الداخلية بسوق عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية والتقاطعات بمحلية عطبرة.
يذكر أن تلك الإجراءات المرورية تأتي بهدف تنظيم حركة السير وتحديد المسارات الداخلية بسوق عطبرة بجانب محاربة الظواهر السالبة من وقوف وتوقف خاطئ بجميع الطرق الداخلية بمحلية عطبرة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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