السيادي يطلع على سير صيانة وتأهيل محطات الكهرباء والمياه بالخرطوم

عقد الفريق البحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، جلسة للاطلاع على سير العمل في إعادة تأهيل وصيانة محطات الكهرباء والمياه التي تعرضت للتدمير من قبل ميليشيا الدعم السريع في المناطق المحررة بمدينة أم درمان القديمة.

وخلال لقاءه بمكتبه يوم الخميس، استقبل والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث تبادلا الأطراف الحالة الراهنة لإعادة صيانة محطات الكهرباء وعودة التيار الكهربائي في أحياء أم درمان القديمة، خاصةً محطة قراند فيلد التي تغذي حي بانت. تم مناقشة الخطط والبرامج التي وضعتها حكومة الولاية لإعادة إعمار الخرطوم، وخاصةً في قطاع الإنتاج وسُبُل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الفريق إلى الولاية مؤخرًا.