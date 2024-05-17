افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص





بمشاركة واسعة من فعاليات مجتمع اقليم النيل الازرق خاصة الشباب منهم تم الخميس بمدينة الرصيرص في باحة مستوصف الروضة افتتاح معرض رجل الاعمال عثمان محمد احمد المشهور بالصينى شكينيبة تحت شعار كلنا اهل كبرنامج مصاحب يسبق افتتاح المستوصف المتوقع افتتاحه الايام القادمة.

حيث ظهرت صور رجل الاعمال على جدار المعرض مرتديا خلالها كافة الازياء الخاصة بالقبائل والمجتمعات السودانية فى لوحة تعبر عن حب الصينى شكينيبة وتمسكه بالثقافة والهوية السودانية.

واكد الصينى فى تصريح (لسونا) ان الهدف من المعرض هو تأكيد ان السودان غنى بتنوعه الثقافي مما يعزز من التفاعل والتفاهم والاحترام المتبادل بين المجموعات الثقافية المختلفة، كما يعزز الشعور بالهوية المشتركة والتعايش، والتعلم من بعضنا البعض.

واضاف يمكن لنا ان نتبادل الأفكار وتلاقحها مع احترام مختلف العادات والتقاليد الثقافية مع اهمية القبول بالاخر .

ودعا شكينيبة الى اهمية تجنب فرض القيم أو الأعراف الثقافية المستوردة عل اهل السودان الذى سيظل متمسكا بقيمه وارثه التاريخى . وابان انه يشعر بالفخر والاعزاز وهو يرتدى الزى القومى لكافة قبائل السودان مؤكدا ان هذه رسالة واضحة بضرورة العودة الى السلام ونبذ الفرقة والشتات وضرورة تحقيق وحدة الصف والعودة الى الجذور والحفاظ عل السودان صاحب اقدم واطول حضارة فى العالم وعدم السماح للاخرين بالمساس به او محاولة طمس هويته وحضارته .

وشدد عثمان الصينى على ضرورة تشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات وتوفير الفرص للشباب للتعرف على الثقافات وتنوعها داخل هذا الوطن الذى يسع الجميع من خلال الفعاليات الثقافية والأنشطة المجتمعية.