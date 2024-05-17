وزيرة الصناعة: المؤتمر فرصة لوضع خارطة طريق لإعادة وتشغيل المصانع

قالت وزيرة الصناعة، محاسن علي يعقوب، إن المؤتمر سيوضح خارطة طريق اقتصادية لإعادة تشغيل المصانع التي تعرضت لتدمير ممنهج، ما أثر سلبًا على البنية التحتية والبنى الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المنتجات المحلية وتفشي المنتجات الأجنبية في الأسواق. أكدت أن قطاع الصناعة كان محوريًا لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير فرص عمل لليد العاملة لسنوات.

أضافت الوزيرة خلال مؤتمر تنمية وتطوير الصناعات السودانية اليوم في بورتسودان، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة حاسمة لوضع استراتيجية استثمارية تهدف إلى إضافة قيمة والاستفادة الأمثل من موارد البلاد الزراعية والحيوانية. كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الصناعة السودانية واستغلال القدرات الشغوفة والمتوقفة في هذا القطاع. وأشارت إلى أهمية دور الصناعة في عملية إعمار البلاد في الوقت الحالي.