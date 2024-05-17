سياسية

الحركة الشعبية “الحلو”: ثابتون في موقفنا وهو التوصل إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في “إقليم جبال النوبة، ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم، كردفان”

2024/05/17
كباشي
الفريق شمس الدين كباشي

في أولى جلسات التفاوض بين الجيش والحركة الشعبية لإيصال المساعدات:
– حكومات المركز المتعاقبة على الحكم في الخرطوم تعمل باستمرار على تجزئة الحلول لنفس المشكلة وذكرنا وحذرنا مراراً بأن تجزئة الحلول لا تحقق سلاما شاملا.
– نؤكد أننا ثابتون في موقفنا وهو التوصل إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في “إقليم جبال النوبة، ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم، كردفان” دون تمييز.
– نحن مثلما لا نؤمن بتجزئة الحلول السياسية كذلك لا نؤمن بمبدأ التحيز “الجغرافي والجهوي” في تقديم المساعدات الإنسانية.
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الجزيرة – السودان

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