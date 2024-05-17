سياسية
الحركة الشعبية “الحلو”: ثابتون في موقفنا وهو التوصل إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في “إقليم جبال النوبة، ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم، كردفان”
في أولى جلسات التفاوض بين الجيش والحركة الشعبية لإيصال المساعدات:
– حكومات المركز المتعاقبة على الحكم في الخرطوم تعمل باستمرار على تجزئة الحلول لنفس المشكلة وذكرنا وحذرنا مراراً بأن تجزئة الحلول لا تحقق سلاما شاملا.
– نؤكد أننا ثابتون في موقفنا وهو التوصل إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في “إقليم جبال النوبة، ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم، كردفان” دون تمييز.
– نحن مثلما لا نؤمن بتجزئة الحلول السياسية كذلك لا نؤمن بمبدأ التحيز “الجغرافي والجهوي” في تقديم المساعدات الإنسانية.
الجزيرة – السودان
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