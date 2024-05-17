الحركة الشعبية “الحلو”: ثابتون في موقفنا وهو التوصل إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في “إقليم جبال النوبة، ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم، كردفان”

– حكومات المركز المتعاقبة على الحكم في الخرطوم تعمل باستمرار على تجزئة الحلول لنفس المشكلة وذكرنا وحذرنا مراراً بأن تجزئة الحلول لا تحقق سلاما شاملا.

– نؤكد أننا ثابتون في موقفنا وهو التوصل إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في “إقليم جبال النوبة، ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم، كردفان” دون تمييز.