شاهد بالفيديو.. مخبز منطقة أبو روف بأم درمان يعود للعمل بعد توقف لأشهر بسبب الحرب





عاد مخبز منطقة أبو روف بأم درمان للعمل بعد توقف لأشهر بسبب الحرب.

وكان الجيش السوداني دخل منطقة أمدرمان القديمة وأعاد بسط الأمن وساهم في تشجيع عودة الأسر للمنطقة من جديد.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”