حكومة إقليم دارفور: نرحب بنجاح عملية التفاوض في الجلسة الافتتاحية بين وفد القوات المسلحة ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان

قال حكومة إقليم دارفور بأنها ترحب بنجاح عملية التفاوض في الجلسة الافتتاحية بين وفد القوات المسلحة ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول تمرير المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في ولايات جنوب وغرب كردفان، النيل الأزرق.