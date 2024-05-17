سياسية
حكومة إقليم دارفور: نرحب بنجاح عملية التفاوض في الجلسة الافتتاحية بين وفد القوات المسلحة ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان
قال حكومة إقليم دارفور بأنها ترحب بنجاح عملية التفاوض في الجلسة الافتتاحية بين وفد القوات المسلحة ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول تمرير المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في ولايات جنوب وغرب كردفان، النيل الأزرق.
– نأمل أن تكون هناك مزيداً من الاتفاقات مما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية لكل الولايات المتأثرة بالحرب لا سيما إقليم دارفور بولاياته الخمس والجزيرة والخرطوم.
الجزيرة – السودان
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