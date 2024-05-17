سياسية

حكومة إقليم دارفور: نرحب بنجاح عملية التفاوض في الجلسة الافتتاحية بين وفد القوات المسلحة ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان

2024/05/17
mnawi sudan
مني أركو مناوي

قال حكومة إقليم دارفور بأنها ترحب بنجاح عملية التفاوض في الجلسة الافتتاحية بين وفد القوات المسلحة ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول تمرير المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في ولايات جنوب وغرب كردفان، النيل الأزرق.
– نأمل أن تكون هناك مزيداً من الاتفاقات مما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية لكل الولايات المتأثرة بالحرب لا سيما إقليم دارفور بولاياته الخمس والجزيرة والخرطوم.
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الجزيرة – السودان

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